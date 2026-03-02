Sospese le ricerche di Massimiliano Novelli | l'ultima chiamata mi sono perso ed è sparito nel nulla

Le ricerche per Massimiliano Novelli sono state sospese dopo oltre due mesi dalla sua scomparsa. L’ultima chiamata registrata dall’uomo conteneva la frase “mi sono perso” prima che scomparisse senza lasciare tracce nel Reatino. Le operazioni di ricerca sono attualmente ferme, senza indicazioni sul suo possibile luogo. La sua assenza resta irrisolta e senza nuove evidenze.