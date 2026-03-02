Sospese le ricerche di Massimiliano Novelli | l'ultima chiamata mi sono perso ed è sparito nel nulla
Le ricerche per Massimiliano Novelli sono state sospese dopo oltre due mesi dalla sua scomparsa. L’ultima chiamata registrata dall’uomo conteneva la frase “mi sono perso” prima che scomparisse senza lasciare tracce nel Reatino. Le operazioni di ricerca sono attualmente ferme, senza indicazioni sul suo possibile luogo. La sua assenza resta irrisolta e senza nuove evidenze.
Massimiliano Novelli a oltre due mesi dalla sua scomparsa sembra sparito nel nulla. La fase operativa delle ricerche nel Reatino è sospesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scomparso da Rieti Massimiliano Novelli, l’ultima telefonata all’amico: “Mi sono perso nel bosco”Un uomo originario di Rieti, Massimiliano Novelli, è scomparso da venerdì scorso nell'area del Terminillo.
