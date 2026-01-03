pier silvio berlusconi e silvia toffanin traslocano in una villa da 20 milioni di euro

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno annunciato il trasferimento in una nuova villa del valore di 20 milioni di euro, situata sulle colline di Portofino. Dopo aver abitato a Paraggi, la coppia ha scelto una residenza esclusiva per il loro nuovo capitolo abitativo, mantenendo un profilo sobrio e riservato. Questa scelta riflette l’attenzione alle esigenze di privacy e comfort in una delle zone più raffinate della Liguria.

Un nuovo capitolo “abitativo”, quello aperto da Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, che hanno ufficialmente lasciato la storica dimora di Paraggi per trasferirsi in una residenza esclusiva sulle alture di Portofino. Si tratta di Villa San Sebastiano, una proprietà dal valore di 20 milioni di euro, immersa nel verde e affacciata su uno dei panorami più incredibili della Liguria: il golfo del Tigullio. La nuova casa di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. La villa, che si estende su 1300 metri quadrati, è ideale per una vita familiare ampia e riservata. Al suo interno ospita nove camere da letto e sette bagni, distribuiti in spazi ariosi, mentre all’esterno si apre su un parco privato con piscina, uliveto, frutteto e vigneto, che mantengono il legame con il territorio e con la natura. 🔗 Leggi su Dilei.it

