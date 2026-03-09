LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Filippo Ganna implacabile a Lido di Camaiore! Ottimo Tiberi che sorpresa Pellizzari!
Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 in diretta, con Filippo Ganna che si impone a Lido di Camaiore. Tiberi corre bene, mentre Pellizzari sorprende. La startlist della cronometro e la diretta della tappa di oggi della Parigi-Nizza sono disponibili, con aggiornamenti a partire dalle 12.
15.41 FILIPPO GANNA VINCE UFFICIALMENTE LA PRIMA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO 2026! 15.40 Cosnefroy chiude in 13'08". 15.37 Hayter chiude la sua prova in 12'40", prendendosi l'ottava posizione. Rimane solo Cosnefroy in corsa. 15.33 Ganna ha migliorato il suo tempo del 2025, in cui nella stessa cronometro fece registrare 12'17". 15.32 L'ultimo rivale per Ganna rimane Ethan Hayter, che però paga al primo intermedio già 10?. 15.30 Milan sul traguardo in quinta posizione a 29? da Ganna. 15.29 IN TESTA FILIPPO GANNA! 12? 08? il tempo dell'italiano, che disintegra il tempo di Arensman.
LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sorprendente prestazione di Pellizzari! Tra poco Tiberi, Milan e Ganna
Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Lido di Camaiore-Lido di Camaiore: orari, tv, percorso, favoriti. Ganna vuole vincere la cronometro
LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna all'attacco nella cronometro
Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026 oggi in tv: orari, numeri di partenza, streaming Si aprirà oggi, lunedì 9 marzo, a Lido di Camaiore, la Tirreno-Adriatico 2026 di ciclismo: in programma la cronometro individuale inaugurale con partenza
