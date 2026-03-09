Filippo Ganna mostruoso a cronometro! Dominio nella prima tappa della Tirreno-Adriatico

Filippo Ganna ha vinto la prima tappa della Tirreno-Adriatico, una cronometro disputata a Lido di Camaiore. Nell’arco degli ultimi cinque anni, questa vittoria rappresenta il suo quarto trionfo in questa specialità. La prova si è svolta sulle strade della Versilia, dove Ganna si è dimostrato imbattibile e ha stabilito il miglior tempo. La vittoria ha rafforzato il suo ruolo tra i migliori cronoman del circuito.

Sono quattro negli ultimi cinque anni. Lido di Camaiore può intitolare il suo lungomare a Filippo Ganna, che è imbattibile lungo le strade della Versilia nella cronometro inaugurale della Tirreno-Adriatico. Era il suo obiettivo ed è riuscito nuovamente a centrarlo: con la maglia tricolore sulle spalle il fuoriclasse piemontese si è preso il successo numero 38 in carriera, secondo in questa stagione. 11,5 chilometri con percorso completamente piatto e pochissime curve da affrontare, perfetta per cronomen puri, perfetta per Filippo Ganna che ha messo in mostra una gamba devastante, addirittura migliore a quella vista l'anno scorso se si vanno a confrontare i tempi.