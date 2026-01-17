Premiati i giardini più belli e più natalizi durante le feste

Durante le festività, i giardini privati di Massa Lombarda hanno riscosso riconoscimenti per la loro bellezza e atmosfera natalizia. Tra luci, decorazioni e cura dei dettagli, queste aree verdi si sono trasformate in simboli di attenzione e partecipazione comunitaria, offrendo spazi di condivisione e serenità durante il periodo festivo.

Tra luci natalizie e atmosfere di festa, i giardini privati di Massa Lombarda hanno brillato più del solito, trasformandosi in piccoli angoli di bellezza condivisa e in veri e propri simboli di attenzione e cura verso la comunità. È in questo spirito che si è svolta la premiazione dell'edizione 2025 di 'Una Massa di giardini', l'iniziativa promossa dal Comune per valorizzare gli spazi verdi privati come espressione di partecipazione, decoro urbano e senso civico. Al termine delle valutazioni, il primo premio è stato assegnato a Claudio Alberghi, seguito al secondo posto da Graziella Margotti e al terzo da Desi Rivola, i cui giardini si sono distinti per qualità, armonia e capacità di creare un impatto positivo sul quartiere.

