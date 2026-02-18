Civitanova rialza la testa in Champions League riemerge al tie-break con il Varsavia e vola ai quarti da testa di serie

Civitanova ha dimostrato forza e determinazione vincendo contro il Varsavia al tie-break, dopo aver perso contro Modena nell’ultima giornata della Superlega. La squadra italiana si conquista così un posto tra i quarti di finale della Champions League femminile, in qualità di testa di serie. La partita si è rivelata combattuta e piena di emozioni, con un finale deciso negli ultimi scambi. Con questa vittoria, Civitanova si aggiudica un obiettivo importante e si prepara alla prossima sfida.

Civitanova ha rialzato la testa dopo aver perso al tie-break contro Modena nell'ultima giornata della Superlega, riuscendo a vincere la partita conclusiva della fase a gironi della Champions League di volley femminile. La Lube si è imposta al tie-break di fronte al proprio pubblico dell'Eurosuole Forum contro il Projekt Varsavia, recuperando dall'inattesa battuta d'arresto di settimana scorsa sempre al tie-break contro il Tours. I cucinieri si sono imposti per 3-2 (25-23; 24-26; 25-19; 22-25; 15-12) e hanno chiuso la Pool E al primo posto con cinque vittorie (15 punti), la qualificazione ai quarti di finale era già in cassaforte da una giornata e il risultato odierno ha permesso di essere tra le prime quattro teste di serie in vista del tabellone a eliminazione diretta della massima competizione continentale, evitando così l'incrocio da brividi con Perugia.