L’Isis rialza la testa infiltra l’esercito e sfida al-Sharaa

La situazione nel Rojava rimane instabile, con segnali di possibile escalation. Recenti notizie indicano un’estensione del cessate il fuoco tra le forze governative siriane e le SDF curde, mentre l’ISIS sembra riprendere iniziative, infiltrando le forze militari e sfidando le autorità locali. La complessità degli sviluppi evidenzia le tensioni in questa regione strategica, dove gli equilibri sono ancora suscettibili di ulteriori evoluzioni.

Resta fluida, sull'orlo di una nuova escalation, la situazione nel Rojava. Le notizie circolate ieri di un'estensione del cessate il fuoco tra le forze governative siriane e le Sdf curde sono state smentite dal ministero degli Esteri. L'agenzia di stampa statale Sana ha comunicato che stanno per scadere i quattro giorni concessi ai leader politici e militari del Rojava autonomo per elaborare «un piano dettagliato per l'integrazione delle aree nordorientali nella Siria».

L’Isis rialza la testa, infiltra l’esercito e sfida al-SharaaLa situazione nel Rojava rimane complessa e instabile, con segnali di possibile escalation.

