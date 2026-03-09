Domenica 15 marzo alle 17:00, il Teatro Nuovo di Pisa ospiterà la nuova produzione di Binario Vivo dedicata ai più giovani, intitolata

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Domenica 15 marzo alle ore 17:00, il Teatro Nuovo di Pisa è lieto di presentare la nuova produzione di Binario Vivo di teatro per bambini e bambine: Un gioco da ragazzi - la straordinaria vita di Roald Dahl. Chi era Roald Dahl, uno dei più famosi scrittori per bambini di tutti i tempi? Be’, prima di tutto, è stato un bambino anche lui, poi è stato un aviatore, un soldato, un avventuriero, un fotografo, un esploratore. uno insomma che non ha mai smesso di meravigliarsi della vita, e quando per caso si annoiava un po’, o si sentiva triste e solo, gli bastava chiamarli ed eccoli arrivare: giganti, streghe, coccodrilli, volpi furbissime, stravaganti direttori di fabbriche e immensi ascensori di cristallo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

