Londra cacao alle stelle | chiude il negozio che ispirò la fabbrica di cioccolato di Roald Dahl

Questa mattina a Londra si è chiuso definitivamente il negozio Prestat, un locale che per oltre cento anni ha venduto cioccolato e dolci prelibati. La chiusura segna la fine di un’epoca e lascia un vuoto nel quartiere, lasciando molti clienti e appassionati di dolci amareggiati. Il negozio era noto anche perché si pensa abbia ispirato la famosa fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Ora i residenti si chiedono cosa succederà al locale e se si potrà mai riaprire.

Una chiusura che segna un’epoca, quella di Prestat, storico negozio londinese che per oltre un secolo ha deliziato palati e alimentato l’immaginario collettivo, soprattutto grazie alla sua presunta ispirazione per la celebre fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Dopo 124 anni di attività, l’attività è giunta sull’orlo del fallimento, portando alla decisione di chiudere i battenti. La notizia, riportata da fonti giornalistiche, giunge in un momento di difficoltà per il commercio al dettaglio e solleva interrogativi sul futuro di un’istituzione culturale. Londra dice addio a un pezzo della sua storia.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Londra Cacao Le "Streghe" di Roald Dahl tornano in scena con un omaggio al teatro di figura Città del Cioccolato: il capodanno è dolce. Degustazioni al cacao, brindisi e musica La Città del Cioccolato si prepara a festeggiare il Capodanno con una notte ricca di sapori e allegria. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Londra Cacao Argomenti discussi: Conocal, restituire la dignità ai bambini. I prezzi del cacao di nuovo alle stelle. Pesano gli eventi meteo estremiRoma, 22 agosto 2025 – Se le più recenti quotazioni ci avevano fatto intravedere un timido accenno di ribasso per il cacao, gli ultimi aggiornamenti ci costringono, purtroppo, a tornare sui nostri ... quotidiano.net Prezzi del cacao alle stelle, Ritter Sport punta sul Sud America. In Italia vendite per 45 milioniCacao a prezzi record: Incremento di quasi cinque volte in cinque anni, obbligando le aziende a cercare soluzioni. Ritter Sport investe in Sud America: Nuova piantagione per diversificare le fonti e ... milanofinanza.it Storie selvagge, edizione Roald Dahl Nuovi biglietti d’oro!! Willy Wonka entra in biblioteca Archimede per raccontare tutti i segreti della sua fabbrica: manga, pc, area gaming, libri, giochi Infine, grazie alle collocazioni dorate le squadre trovano i lib facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.