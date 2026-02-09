Le Streghe di Roald Dahl tornano in scena con un omaggio al teatro di figura
Per la rassegna “A teatro in famiglia”, al teatro Dragoni di Meldola, sabato 14 febbraio la compagnia Progetto g.g. presenta lo spettacolo "Streghe", liberamente ispirato all’opera letteraria di R. Dahl che, attraverso il teatro di narrazione e quello di figura, esplora alcune tematiche.🔗 Leggi su Forlitoday.it
