Piedone Uno sbirro a Napoli | Salvatore Esposito annuncia l’inizio delle riprese della seconda stagione – Video

Piedone Uno sbirro a Napoli | Salvatore Esposito annuncia l'inizio delle riprese della seconda stagione

Salvatore Esposito ha annunciato ufficialmente l'avvio delle riprese della seconda stagione di “Piedone, Uno sbirro a Napoli”. La serie, ambientata nella città partenopea, torna con nuove avventure e approfondimenti sui suoi personaggi. L'attore ha condiviso il video dell'annuncio, suscitando entusiasmo tra i fan e confermando l'atteso ritorno sul set.

Salvatore Esposito annuncia l’inizio delle riprese della seconda stagione di “Piedone, Uno sbirro a Napoli”.  Sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione di Piedone, Uno sbirro a Napoli. A darne notizia Salvatore Esposito che torna ad indossare i panni dell’ispettore Vincenzo Palmieri. Il video pubblicato dall’attore, riporta davanti la macchina da presa anche Fabio . 🔗 Leggi su 2anews.it

