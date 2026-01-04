Una montagna di rifiuti davanti al condominio e ci sono anche due materassi

A Monza, alcuni residenti si sono trovati di fronte a una crescente accumulazione di rifiuti abbandonati davanti al condominio, tra cui due materassi. La presenza di questa montagna di rifiuti evidenzia ancora una volta le difficoltà nella gestione dei rifiuti urbani, sottolineando la necessità di interventi efficaci e di una maggiore sensibilizzazione da parte della comunità.

Anno nuovo, problemi vecchi: montagne di rifiuti abbandonati in giro per la città. Questa volta se la sono trovati alcuni monzesi, proprio davanti a casa. Succede a Monza, nel quartiere Cantalupo.Una zona sensibileUna foto scattata nella mattinata di domenica 4 gennaio e condivisa sui social (sul. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

