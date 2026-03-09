Un drone iraniano colpisce il Bahrein | 32 feriti civili tra cui bambini

Un drone iraniano ha colpito il Bahrein, provocando 32 feriti civili, tra cui bambini. Contestualmente, l’Iran ha lanciato i primi missili verso Israele, pochi giorni dopo la nomina della nuova guida suprema della Repubblica islamica, l’Ayatollah Mojtaba Khamenei. Le azioni militari sono state confermate dalle autorità locali e hanno causato danni e preoccupazioni nella regione.

L' Iran ha lanciato i suoi primi missili verso Israele, dopo la nomina della nuova guida suprema della Repubblica islamica, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Trump afferma: 'La decisione su quando mettere fine alla guerra in Iran sarà presa insieme a Netanyahu. All'alba di lunedì, un drone di fabbricazione iraniana ha colpito anche il distretto di Sitra, in Bahrein, ferendo 32 civili. L'attacco, avvenuto in ore in cui molte famiglie dormivano ancora, ha causato conseguenze particolarmente gravi tra i più vulnerabili: bambini piccoli e una ragazza adolescente figurano tra i feriti più seri.?Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa ufficiale del Paese, citando il ministero della Salute, quattro feriti versano in condizioni critiche e alcuni necessitano di interventi chirurgici.