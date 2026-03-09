Attacco con drone in Bahrein 32 feriti tra cui bambini L' Iran sceglie il figlio di Khamenei Trump

Un attacco con drone ha colpito il Bahrain causando 32 feriti, tra cui bambini. Contestualmente, l’Iran ha lanciato i suoi primi missili verso Israele in seguito alla nomina dell’Ayatollah Mojtaba Khamenei come nuova guida suprema. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato le recenti mosse della regione.

Continua il conflitto tra Iran, Israele e Usa. Teheran lancia missili e droni contro Kuwait, Bahrein ed Emirati, con decine di feriti. Riad condanna gli attacchi. Washington: l’operazione militare continuerà L'Iran ha lanciato i suoi primi missili verso Israele, dopo la nomina della nuova guida suprema della Repubblica islamica, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Trump: 'La decisione su quando mettere fine alla guerra in Iran sarà presa insieme a Netanyahù. Nella notte udite forti esplosioni a Doha. Pesanti scontri nel Libano orientale tra le forze militari israeliane e Hezbollah. I militari dell'Idf sono entrati nel Paese con gli elicotteri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Iran, drone sul Bahrein: 32 feriti. Il Nyt: "Da un video emerge responsabilità Usa su attacco a scuola Teheran" – La direttaTrentadue persone, tra cui bambini, sono rimaste ferite in un attacco condotto dall'Iran con un drone nella zona di Sitra, a sud di Manama, in...

In Bahrein 32 feriti per un drone iraniano, 4 sono gravi, tra loro anche bambiniROMA, 09 MAR - Un attacco con un drone iraniano all'alba di lunedì ha ferito 32 civili a Sintra, in Bahrein. Quattro di loro sono in gravi condizioni, secondo quanto riportato dal Ministero della Salu

Guerra Iran, drone di Teheran in Baherein: 32 feriti, 4 gravi (tra loro anche bambini). Forti esplosioni a Doha, ira dell'ArabiaForti esplosioni sono state udite a Doha, secondo quanto riportato da un giornalista dell'Afp. La capitale del Qatar già sabato è stata oggetto di un attacco con 10 missili balistici e 2 missili da

L’esercito israeliano ha fatto sapere che chiunque prenderà il posto della Guida suprema diventerà un obiettivo militare. Colpita la base Usa in Kuwait e un impianto di desalinizzazione in Bahrein. Esplosione nell’ambasciata americano a Oslo - facebook.com facebook

Interessante analisi @tparsi Io avevo evidenziato l’importanza delle scuse di ieri ai Paesi del Golfo e dell’attacco Usa al desalinatore iraniano (partito dal Bahrein) che aveva fatto saltare tutto (un crimine di guerra). Ma Parsi evidenzia anche il timing delle parol x.com