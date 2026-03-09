Un attacco di un drone iraniano ha colpito il Bahrein, in particolare l’impianto petrolifero di Sitra. Nell’attacco sono rimaste ferite 32 persone, e si registrano numerosi danni materiali. La tensione nella regione del Golfo Persico si è intensificata dopo l’incidente, che ha coinvolto diverse persone ferite. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Attacco a Sitra: decine di persone ferite. Tensione altissima nel Golfo dopo l'attacco di un drone iraniano che ha colpito il Bahrein, causando numerosi feriti. Il ministero della Salute del Paese ha confermato che almeno 32 persone sono rimaste ferite nella zona di Sitra. Tra i feriti, quattro risultano in condizioni gravi e tra i casi più critici figurano anche due bambini, circostanza che ha aumentato la preoccupazione delle autorità locali. Nelle stesse ore potenti esplosioni sono state segnalate anche in diverse aree di Doha, in Qatar, segno di una situazione di forte instabilità nella regione. Colpito anche un impianto petrolifero.

© Dayitalianews.com - L’Iran colpisce il Bahrein: 32 feriti e attacco a un impianto petrolifero

