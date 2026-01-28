Lucchese - Il nuovo derby Pirozzi potrebbe cambiare

Il derby tra Lucchese e Zenith Prato si avvicina, e il tecnico Pirozzi non esclude possibili cambiamenti in formazione. La corsa promozione, che sembrava ormai tra le mani di Lucchese, Prato e Viareggio, si fa più incerta. La partita di domenica si prepara ad essere decisiva, con i giocatori pronti a dare tutto per conquistare i tre punti e avvicinarsi alla vetta.

Prima del turno di domenica scorsa, il discorso promozione sembrava riguardare Lucchese, Zenith Prato e Viareggio. Ora, dopo gli ultimi risultati, la corsa verso la serie "D" sembra essere ristretta soltanto ai rossoneri e alle "zebre", dopo la sconfitta, per molti versi clamorosa, dei pratesi a Cenaia, contro il fanalino di coda del girone, assieme alla Larcianese che ha richiamato Cerasa. E, così, a undici giornate dalla conclusione (dieci per il Viareggio) inizia un vero e proprio derby-braccio di ferro a distanza tra la squadra di Sergio Pirozzi e quella di Walter Vangioni, con la prima che deve essere brava a mantenere alta la concentrazione, dopo la conquista in solitaria della vetta della classifica; e con la seconda tutt’altro che rassegnata dopo la sconfitta nel derby, ma decisa a lottare fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il derby tra Lucchese e Viareggio rappresenta un momento chiave della stagione, con un impatto determinante sulle ambizioni di entrambe le squadre.

