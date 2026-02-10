Il caso Epstein agita Re Carlo | Potrebbe segnare la fine della Monarchia

Re Carlo e la Regina Camilla si trovano al centro di nuove contestazioni. Dopo le dichiarazioni del portavoce dei Principi di Galles, i due si sono messi subito a disposizione della polizia per collaborare nel caso Andrea Mountbatten-Windsor. La crisi reale si fa sentire e alcuni parlano addirittura di un possibile colpo finale alla Monarchia.

Stanno crescendo le contestazioni contro Re Carlo e la Regina Camilla, che, nella giornata del 9 febbraio, poche ore dopo la dichiarazione del portavoce dei Principi di Galles, si sono resi disponibili per collaborare con la polizia contro Andrea Mountbatten-Windsor. La situazione sta profondamente danneggiando la Monarchia: le crepe evidenti di questi anni, a seguito dello scandalo Epstein, rischiano di far cedere le sue fondamenta. Re Carlo, il caso Epstein potrebbe segnare la fine della Monarchia. Fari puntati sul caso Epstein: la pubblicazione dei file ha portato alla luce ulteriori eventi indicibili accaduti nelle residenze del finanziere che si è suicidato in carcere nel 2019.

