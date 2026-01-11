La Lazio vince a Verona ora l’Europa è meno lontana
La Lazio conquista una vittoria importante a Verona, portando un passo più vicino all’obiettivo europeo. Dopo un match combattuto, i biancocelesti riescono a sbloccare il risultato nel finale grazie a una combinazione tra Lazzari e Nelsson. La prestazione dimostra determinazione e solidità, elementi fondamentali per proseguire con fiducia nel cammino di questa stagione. Ora, l’Europa non è più così lontana per la squadra di Sarri.
Finalmente tre punti nella cassaforte della Lazio in questo avaro inizio del 2026. L’Hellas ha dato filo da torcere ai romani per tutta la partita, ma tutte e due le squadre non sono riuscite a violare le porte avversarie fino a quando, al minuto 79, alla vittoria della Lazio hanno provveduto Lazzari, con un insidioso cross, e Nelsson che, con una involontaria deviazione del cross nella rete di Montipò, ha assegnato i tre punti a Sarri. Tutta qui la partita allo stadio Bentegodi, una partita equilibratissima, con entrambe le squadre che hanno corso per i novanta minuti, con correttezza e decisione, senza combinare niente di concreto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Como, tris al Verona. Fabregas soffre, vince e ora punta l’Europa
Leggi anche: Serie A – Lazio-Cremonese 0-0, chance sprecata per Sarri. Lontana la zona Europa
Verona-Lazio 0-1: video, gol e highlights - Punti preziosissimi per la Lazio che vince a Verona nonostante le recenti cessioni di Castellanos e Guendouzi. sport.sky.it
Verona-Lazio 0-1, le pagelle: Manuel Lazzari entra e la decide supportato da un buon Matteo Cancellieri, in casa Verona bene Bella-Kotchamp e Frese - La Lazio vince di misura allo Stadio "Bentegodi" di Verona tornando a festeggiare i tre punti dopo più di un mese d'attesa. eurosport.it
Lazio, tre punti grazie all'ex Roma Nelsson: Sarri vince di misura a Verona - 1 La Lazio sbanca il Bentegodi grazie ad un'autorete di Nelsson a pochi minuti dal termine. tuttomercatoweb.com
Un autogol di #Nelsson condanna il #Verona. La #Lazio vince 1-0 x.com
Lazio Land 1900. . Gli "errori arbitrali" continuano a decidere la classifica, loro decidono chi vince il campionato, chi va in Europa e soprattutto chi non ci va con danni milionari per le società. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.