La Lazio vince a Verona ora l’Europa è meno lontana

La Lazio conquista una vittoria importante a Verona, portando un passo più vicino all’obiettivo europeo. Dopo un match combattuto, i biancocelesti riescono a sbloccare il risultato nel finale grazie a una combinazione tra Lazzari e Nelsson. La prestazione dimostra determinazione e solidità, elementi fondamentali per proseguire con fiducia nel cammino di questa stagione. Ora, l’Europa non è più così lontana per la squadra di Sarri.

Finalmente tre punti nella cassaforte della Lazio in questo avaro inizio del 2026. L’Hellas ha dato filo da torcere ai romani per tutta la partita, ma tutte e due le squadre non sono riuscite a violare le porte avversarie fino a quando, al minuto 79, alla vittoria della Lazio hanno provveduto Lazzari, con un insidioso cross, e Nelsson che, con una involontaria deviazione del cross nella rete di Montipò, ha assegnato i tre punti a Sarri. Tutta qui la partita allo stadio Bentegodi, una partita equilibratissima, con entrambe le squadre che hanno corso per i novanta minuti, con correttezza e decisione, senza combinare niente di concreto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

