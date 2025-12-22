Cessioni Roma dalla Premier solo flop | Ferguson Bailey e Tsimikas non convincono Gasperini Ora si lavora sul mercato valutando le mosse in uscita

Cessioni Roma, dalla Premier solo flop: alla bocciatura, la Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili cessioni in casa giallorossa. L’estate avrebbe dovuto rappresentare una svolta, puntando su profili provenienti dalla Premier League per alzare ritmo e qualità, ma finora i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Ora si valuta attentamente il mercato, considerando le mosse in uscita per rafforzare la rosa e migliorare le prospettive future.

Cessioni Roma, dalla Premier solo flop: alla bocciatura: La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili cessioni in casa dei giallorossi L'estate doveva rappresentare una svolta, puntando su profili provenienti dalla Premier League per alzare ritmo e qualità. Invece, a distanza di pochi mesi, l'esperimento rischia di chiudersi con un triplo passo indietro.

Cessioni Roma: in bilico Kumbulla. Saluta Abdulhamid - Perché non mancano i giocatori destinati a salutare Trigoria nelle prossime settimane. corrieredellosport.it

Roma, flop Tsimikas e Bailey: possono salutare a gennaio - Due colpi dalla Premier League per rinforzare la rosa di Gasperini: erano queste le premesse che avevano portato Bailey e Tsimikas all'ombra dell'Olimpico, salvo poi sgretolarsi già al mese di ... fantacalcio.it

Pisilli resta a Roma Niente mercato per il giovane centrocampista giallorosso: Pisilli è stato tolto dalla lista delle cessioni. Con l’assenza di El Aynaoui, Gasperini è pronto a concedergli più spazio, mettendo il veto a qualsiasi addio. Interesse di Genoa e C - facebook.com facebook

I giallorossi sono al lavoro per piazzare 3 giocatori in Premier League già a gennaio! Ecco chi potrebbe lasciare la #Roma a breve x.com

