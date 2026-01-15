Un progetto educativo Croce rossa sfida Gen+ Il mondo del volontariato apre le porte ai giovani

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana presenta Gen+, un progetto educativo dedicato a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 13 anni. Finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mira a coinvolgere i giovani nel volontariato, offrendo un percorso formativo volto a promuovere valori di solidarietà e responsabilità. Un’opportunità per avvicinare le nuove generazioni al mondo del servizio civico e del volontariato.

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana lancia Gen+, un nuovo percorso educativo rivolto a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 13 anni, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e pensato per ampliare e rafforzare l’esperienza del Progetto 8-13. Gen+ nasce con l’obiettivo di accompagnare i più giovani in un cammino di crescita fatto di attività educative, laboratori, esperienze sul territorio e prime occasioni di avvicinamento al mondo del volontariato, aiutandoli a sviluppare consapevolezza, senso di comunità e partecipazione attiva alla vita della città. Il progetto prevede due incontri al mese, a settimane alterne, che si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30 presso la sede della Croce Rossa Italiana di Varese, in via Jean Henry Dunant 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

