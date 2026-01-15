Un progetto educativo Croce rossa sfida Gen+ Il mondo del volontariato apre le porte ai giovani

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana presenta Gen+, un progetto educativo dedicato a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 13 anni. Finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mira a coinvolgere i giovani nel volontariato, offrendo un percorso formativo volto a promuovere valori di solidarietà e responsabilità. Un’opportunità per avvicinare le nuove generazioni al mondo del servizio civico e del volontariato.

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana lancia Gen+, un nuovo percorso educativo rivolto a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 13 anni, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e pensato per ampliare e rafforzare l’esperienza del Progetto 8-13. Gen+ nasce con l’obiettivo di accompagnare i più giovani in un cammino di crescita fatto di attività educative, laboratori, esperienze sul territorio e prime occasioni di avvicinamento al mondo del volontariato, aiutandoli a sviluppare consapevolezza, senso di comunità e partecipazione attiva alla vita della città. Il progetto prevede due incontri al mese, a settimane alterne, che si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30 presso la sede della Croce Rossa Italiana di Varese, in via Jean Henry Dunant 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un progetto educativo. Croce rossa, sfida Gen+. Il mondo del volontariato apre le porte ai giovani Leggi anche: Giovani alla scoperta dei valori del volontariato: al via il percorso della Croce rossa italiana Leggi anche: Giornata internazionale del volontariato, a teatro con la Croce Rossa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Un progetto educativo. Croce rossa, sfida Gen+. Il mondo del volontariato apre le porte ai giovani; PROGETTO GEN+; Riparte GEN+ lo spazio educativo per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni della Croce Rossa di Varese; Al via Gen+, la Croce Rossa di Varese apre le porte alle nuove generazioni. Un progetto educativo. Croce rossa, sfida Gen+. Il mondo del volontariato apre le porte ai giovani - Il percorso annuale è rivolto a ragazze e ragazzi tra 8 e 13 anni di età. ilgiorno.it

Riparte GEN+ lo spazio educativo per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni della Croce Rossa di Varese - Il progetto annuale propone attività creative, uscite sul territorio e momenti di confronto intergenerazionale per ragazze e ragazzi tra 8 e 13 anni. varesenews.it

Bimbi a lezione di volontariato. Il progetto educativo della Cri - 13’ dedicato alle giovani generazioni: una straordinaria opportunità di crescita con la Croce Rossa. lanazione.it

Tele Dehon. . A Molfetta è stato presentato ufficialmente il progetto educativo destinato ai bambini che mira alla scoperta dei tesori artistici, storici, identitari della città. facebook

In Sicilia nasce un progetto educativo che intreccia arte contemporanea, educazione ambientale e pratiche agricole, sotto la curatela di Maria Rosa Sossai, culminerà a giugno con una restituzione pubblica x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.