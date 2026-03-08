Milano tram senza passeggeri esce da binari | bullone su rotaie

Ieri sera a Milano, un tram senza passeggeri diretto in deposito è uscito dai binari tra via Galvani e via Filzi, vicino alla stazione Centrale. L’incidente è avvenuto intorno alle 22, quando il mezzo ha slittato sulla curva. La causa sembra essere un bullone rimasto sulle rotaie, che ha causato il deragliamento. Nessuna persona è rimasta ferita nel fatto.

Un tram senza passeggeri e diretto in deposito è slittato dai binari ieri sera a Milano intorno alle 22 uscendo nella tratta in curva tra via Galvani e via Filzi nei pressi della stazione Centrale. A causare il deragliamento, come confermato da Atm, un bullone sulle rotaie: a bordo del mezzo non c’era nessun altro oltre all’autista che non è rimasto ferito anche perché il mezzo andava a una velocità molto ridotta. L’incidente arriva a una settimana dal deragliamento del tram 9 che ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di 48. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

