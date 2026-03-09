Ultras contro il Var | staccata la spina del monitor arbitro costretto a decidere alla cieca

Durante una partita di calcio, gli ultras hanno staccato il monitor del Var, costringendo l’arbitro a prendere decisioni senza l’ausilio della tecnologia. La scena si è verificata in Germania, dove la passione dei tifosi si è trasformata in un gesto di protesta che ha interrotto il normale svolgimento del match, lasciando l’arbitro senza strumenti per valutare le azioni in tempo reale.

La Germania è sempre stata sinonimo di passione e organizzazione. Ma a volte anche il sistema più solido crolla sotto il peso della follia dei tifosi. Nella partita di Serie B tedesca tra Hertha Berlino e Preussen Münster, gli ultras di casa hanno deciso di portare la protesta a un livello mai visto: sabotare il monitor del Var. Ultras contro il Var. Già prima del fischio d’inizio, i supporter avevano chiaro il loro obiettivo. Tra striscioni provocatori e urla rabbiose, due incappucciati hanno trovato il modo di staccare fisicamente la spina del monitor, rendendo impossibile ogni controllo visivo delle azioni da parte dell’arbitro. “Spegnete il Var”, recitava lo striscione: chiaro, diretto e provocatorio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ultras contro il Var: staccata la spina del monitor, arbitro costretto a decidere “alla cieca” Articoli correlati Gli ultras sabotano il VAR, il monitor non si accende più: l’arbitro assegna il rigore alla ciecaDue tifosi del Preussen Münster hanno staccato la spina del monitor per impedire all'arbitro di rivedere l'azione al VAR: hanno rotto lo schermo in... Leggi anche: Cercasi Var, disperatamente! In Germania l'arbitro va al monitor ma un tifoso stacca la spina e... Altri aggiornamenti su Ultras contro il Var staccata la spina... Ultras contro il Var: staccata la spina del monitor, arbitro costretto a decidere alla ciecaNella partita di Serie B tedesca tra Hertha Berlino e Preussen Münster, uno striscione con la scritta Spegnete il Var. Nonostante il sabotaggio, la sala Var ha comunque influito sull’esito finale. ilnapolista.it Gli ultras sabotano il VAR, il monitor non si accende più: l’arbitro assegna il rigore alla ciecaDue tifosi del Preussen Münster hanno staccato la spina del monitor per impedire all'arbitro di rivedere l'azione al VAR: hanno rotto lo schermo in segno ... fanpage.it