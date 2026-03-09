Gli ultras sabotano il VAR il monitor non si accende più | l'arbitro assegna il rigore alla cieca
Durante una partita di calcio, due tifosi del Preussen Münster hanno staccato la spina del monitor del VAR per impedire all’arbitro di visionare un’azione contestata. In conseguenza di questo gesto, lo schermo si è spento e non è più stato possibile rivedere l’episodio. L’arbitro ha quindi deciso di assegnare un rigore senza consultare il video.
