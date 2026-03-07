Ultimissime Juve LIVE | Spalletti verso il rinnovo i convocati per il Pisa

Spalletti si avvicina al rinnovo con l'allenatore e sono stati resi noti i convocati per la partita contro il Pisa. La redazione di JuventusNews24 aggiorna in tempo reale le notizie più recenti dalla società bianconera, includendo le ultime novità sulle scelte tecniche e la composizione della rosa. La giornata si concentra sugli sviluppi attuali in casa Juventus e sugli ingredienti principali della prossima sfida.

Bernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Ultimissime Zhegrova lascia la Juventus? Il kosovaro inizia a guardarsi intorno: due club sulle sue tracce Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l'arbitro non l'ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l'obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Under 16, vittoria nel derby senza subire gol: l'undicesimo clean sheet stagionale è il dato simbolo. Calciomercato Juve, tanti i bocciati in casa bianconera che in estate potrebbero fare le valigie. Ultimissime Juve LIVE: i convocati di Spalletti per il Monaco. Douglas Luiz torna all'Aston Villa Osimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ultimissime Juve. Temi più discussi: Juventus, patto per il rinnovo di Spalletti: un top player per reparto, da Tonali a Kolo Muani; Spalletti: Troppi episodi contro. Yildiz, che botta. Poi la battuta sul condominio di Comolli…; Nonostante l'interesse di vari club, Vlahovic vuole restare alla Juve; Serie A Enilive 2025/2026, all'Olimpico va in scena il big match tra Roma e Juventus: come vederla in diretta streaming. Rinnovo Spalletti, a che punto è la trattativa fra il tecnico e la Juve per il prolungamento del contratto? Le ultimissime Rinnovo Spalletti, il tecnico bianconero è sempre più vicino a prolungare il contratto con i bianconeri. Le ultime sulla trattativa di Romano Il futuro della panchina bianconera appare sempre più solido. Il genio di Spalletti, Gatti centravanti e la Juve resta viva a Roma: 3-3 pazzesco all'ultimo respiro! I bianconeri si salvano all'Olimpico dopo essere stati sempre sotto, anche di due reti: decisivi i cambi del tecnico che tengono aperta la corsa Champions.