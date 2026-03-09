Ultimi giorni con sole e clima mite poi marzo porta le prime piogge

Negli ultimi giorni la Sicilia ha goduto di tempo stabile e soleggiato, con temperature miti che hanno caratterizzato le giornate. L’alta pressione ha mantenuto le condizioni meteorologiche favorevoli almeno fino alla sera di venerdì. A partire da marzo sono previste le prime piogge, segnando un cambiamento nel clima della regione.

Ultime giornate caratterizzate da tempo stabile e soleggiato sulla Sicilia grazie alla permanenza dell’alta pressione almeno fino alla serata di venerdì. In questo frangente le temperature si manterranno stazionarie o in lieve ulteriore aumento con valori superiori alle medie tipiche per il periodo. Nel fine settimana si cambia registro: stando alle odierne proiezione, da confermare nei prossimi giorni, arriva la prima perturbazione del mese di marzo e con essa un calo, anche drastico, delle temperature ed il ritorno alle piogge e ai temporali. A Messina, come prevede l'esperto di 3bmeteo.com Gaetano Genovese, sono attese nubi sparse... 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Aria mite dall’Atlantico e anticiclone dall’Africa per una settimana tra sole e clima mite: le previsioni“Nel corso della seconda decade di gennaio, lo scenario meteo cambierà radicalmente rispetto al weekend. Ancora pioggia e poi clima mite, il meteo a pochi giorni dal NataleUna perturbazione collegata a una depressione mediterranea lascerà la Sicilia dalle prime ore di mercoledì, favorendo l’ingresso di ampie schiarite... The 3 AM Mystery: Why Our Ancestors Never Slept 8 Hours Tutti gli aggiornamenti su Ultimi giorni Discussioni sull' argomento Ci attende una settimana di bel tempo ma attenzione alle nebbie; Sassari, anticipo di primavera finito: tornano le piogge e il forte vento per diversi giorni; Comunità iraniana in Italia raddoppiata negli ultimi sei anni; Sole caldo di primavera per tutta la settimana con 21 gradi a Bolzano. Le previsioni. Qualcuno ha fatto la via che non c'è nei ultimi giorni É ancora in condizione Grazie per le informazioni - facebook.com facebook