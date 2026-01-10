Aria mite dall’Atlantico e anticiclone dall’Africa per una settimana tra sole e clima mite | le previsioni

Durante la seconda settimana di gennaio, il clima si stabilizzerà grazie a un’aria mite proveniente dall’Atlantico e a un anticiclone dall’Africa. Questa combinazione favorirà giornate prevalentemente soleggiate e temperature miti, in netto cambiamento rispetto al weekend. Le previsioni indicano un periodo caratterizzato da condizioni atmosferiche più stabili e piacevoli, offrendo un’attenuazione delle perturbazioni recenti.

Nel corso della seconda decade di gennaio, lo scenario meteo cambierà radicalmente rispetto al weekend. Le correnti artiche si allontaneranno dall'Italia e subentrerà aria più mite di matrice atlantica supportata sul Mediterraneo dalla risalita di un promontorio anticiclonico nord africano.

Meteo: Folata d’aria mite, ma non durerà - UN’ANOMALIA TERMICA CHE SORPRENDE L’ITALIA Nelle prossime ore l’Italia si troverà alle prese con una situazione meteorologica decisamente particolare, ... msn.com

Anticiclone addio, arriva il maltempo con pioggia e neve: le regioni colpite - it, conferma che l’alta pressione ha ormai le ore contate, sono in arrivo piogge abbondanti e non solo, anche copiose nevicate, grazie all’ingresso di un ... adnkronos.com

Il respiro mite atlantico spinge da ovest. Notate che mitezza sulla Francia che si giunge fino alla nostra penisola. Questa fase mite avrà vita breve. Da domani ci sarà un |ultimo rientro di aria più fredda da est prima di un nuovo richiamo di correnti temperate e u - facebook.com facebook

