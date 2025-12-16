Ancora pioggia e poi clima mite il meteo a pochi giorni dal Natale
Il meteo si presenta ancora instabile a pochi giorni dal Natale, con pioggia e clima mite. Una perturbazione collegata a una depressione mediterranea interesserà la Sicilia, portando precipitazioni e poi schiarite in estensione da ovest. Le condizioni climatiche continuano a influenzare le regioni italiane in vista delle festività natalizie.
Una perturbazione collegata a una depressione mediterranea lascerà la Sicilia dalle prime ore di mercoledì, favorendo l’ingresso di ampie schiarite in estensione da ovest. Farà eccezione qualche addensamento che si attarderà sul versante ionico, ma con fenomeni ormai in esaurimento.Giovedì la. Messinatoday.it
Previsioni meteo 3-5 gennaio qualche goccia di pioggia, poi di nuovo grigio e clima mite
Meteo, nuvole e piogge in Italia nella settimana che precede il Natale: le previsioni - Torna il maltempo in Italia complice il passaggio di una nuova perturbazione con fenomeni temporaleschi intensi. meteo.it
Meteo, alta pressione ad oltranza. Assenza di pioggia, neve e clima mite - Inizia una lunga fase di tempo stabile e mite; anomalia termica particolarmente accentuata nelle zone alpine, con lo zero termico oltre i 3000 metri. meteo.it
Meteo: festività natalizie con pioggia e clima fresco Le nostre prime ipotesi. IPOTESI E NON CERTEZZE. - facebook.com facebook
