Ancora pioggia e poi clima mite il meteo a pochi giorni dal Natale

Il meteo si presenta ancora instabile a pochi giorni dal Natale, con pioggia e clima mite. Una perturbazione collegata a una depressione mediterranea interesserà la Sicilia, portando precipitazioni e poi schiarite in estensione da ovest. Le condizioni climatiche continuano a influenzare le regioni italiane in vista delle festività natalizie.

Una perturbazione collegata a una depressione mediterranea lascerà la Sicilia dalle prime ore di mercoledì, favorendo l’ingresso di ampie schiarite in estensione da ovest. Farà eccezione qualche addensamento che si attarderà sul versante ionico, ma con fenomeni ormai in esaurimento.Giovedì la. Messinatoday.it

