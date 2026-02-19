Laureati in fuga da Monza | Guadagnavo 1.200 euro al mese oggi ho uno stipendio da 7mila

Un laureato ha lasciato Monza dopo aver capito che il suo stipendio di 1.200 euro al mese non gli offriva prospettive di crescita. Ora lavora all’estero, dove ha raggiunto uno stipendio di oltre 7mila euro, grazie alle opportunità di carriera più rapide. La sua decisione di trasferirsi ha portato a un cambiamento radicale nella sua vita professionale e personale. La differenza di reddito è evidente e testimonia il divario tra il mercato italiano e quello internazionale. La sua esperienza dimostra come la mobilità possa fare la differenza.