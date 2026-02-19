Laureati in fuga da Monza | Guadagnavo 1.200 euro al mese oggi ho uno stipendio da 7mila
Un laureato ha lasciato Monza dopo aver capito che il suo stipendio di 1.200 euro al mese non gli offriva prospettive di crescita. Ora lavora all’estero, dove ha raggiunto uno stipendio di oltre 7mila euro, grazie alle opportunità di carriera più rapide. La sua decisione di trasferirsi ha portato a un cambiamento radicale nella sua vita professionale e personale. La differenza di reddito è evidente e testimonia il divario tra il mercato italiano e quello internazionale. La sua esperienza dimostra come la mobilità possa fare la differenza.
“A due anni dalla laurea, in Italia guadagnavo 1.200 euro senza reali possibilità di crescita. All’estero ho fatto carriera in modo rapido, arrivando a guadagnare oltre 5mila euro al mese. E ora che sono tornato in Italia, grazie alla mia esperienza all’estero, ricopro una posizione apicale.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Michele Emiliano chiede rientro in magistratura dopo 22 anni con promozione e aumento di stipendio da 3500 a 7mila euro al mese
Chieri, arrivano i cestini smart da 7mila euro l’uno in piazza e al parco: “Gestiamo i rifiuti in modo intelligente”A Chieri, si introducono nuovi cestini per la raccolta differenziata dotati di tecnologia intelligente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giovani laureati in fuga, la Regione Veneto: Tre milioni di euro alle startup pronte ad assumerli; La fuga dal Sud: in 23 anni 315mila laureati hanno lasciato il Mezzogiorno; Non solo giovani: ora dal Sud partono anche i nonni per seguire figli e nipoti; La lunga emorragia, il Sud si svuota di laureati: 350mila in vent’anni.
Svimez, 24 mila laureati in fuga dal Mezzogiorno: danno da 6,8 miliardi l’annoGiovani, laureati, donne e anche anziani. Sono allarmanti i dati del nuovo rapporto Svimez che racconta la fuga dal Mezzogiorno. newsicilia.it
Cervelli in fuga, giovani e anziani via dal sud: la doppia emigrazione svuota il MezzogiornoIl Mezzogiorno continua a perdere i suoi giovani migliori. A lasciarlo non sono solo laureati in cerca di lavoro, ma sempre più spesso studenti che scelgono di trasferirsi già al momento dell’iscrizio ... lostrillone.tv
ScuolaNews24. . : , — ` #Sud #NordItalia #Laureati #CapitaleUmano #FugaDeiCervelli #DonneInCarriera #Mezzogiorno #Ec facebook
Laureati in fuga dal Sud, 350mila talenti persi negli ultimi 20 anni x.com