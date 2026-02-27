Medici | 490 euro in più al mese ma la Cgil dice no

Dopo mesi di trattative, il contratto nazionale dei medici e dei sanitari per il triennio 2022-2024 è stato firmato in via definitiva. I medici riceveranno un aumento di 490 euro al mese, ma la Cgil ha annunciato che non accetterà l’accordo. La firma coinvolge le parti sindacali e rappresenta un passo importante per le professioni sanitarie.

Dopo mesi di trattative, il contratto nazionale dei medici e dei sanitari per il triennio 2022-2024 è stato finalmente firmato in via definitiva. L’accordo, raggiunto lo scorso novembre, prevede un aumento medio lordo di 490 euro al mese per circa 137mila lavoratori, sia sanitari che non sanitari. Gli aumenti, che si aggiungono alle anticipazioni già concesse nel 2022 e nel 2023, saranno riconosciuti a partire da marzo. Tuttavia, la Cgil ha espresso dissenso per le condizioni economiche e normative, ritenendo il contratto definanziato di 580 euro lordi rispetto all’inflazione del triennio e criticando l’assenza di miglioramenti normativi. L’aumento mensile lordo di 491 euro, erogato per 13 mensilità, è stato possibile grazie a un incremento medio del 7,27% su un fondo di 1,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

