Il sindaco di Badia Tedalda, Alberto Santucci, ha comunicato che non si terrà un consiglio straordinario dedicato al parco eolico e fotovoltaico. La decisione è stata presa durante l’ultima seduta consiliare, in risposta alla richiesta del gruppo di minoranza

BADIA TEDALDA Non si terrà alcun consiglio straordinario sul parco eolico e sul fotovoltaico: lo ha detto il sindaco Alberto Santucci, in occasione dell'ultima seduta consiliare tenutasi a Badia Tedalda, rispondendo alla richiesta avanzata dal gruppo di minoranza " Badia in Comune " sui possibili benefici per la cittadinanza derivanti dai due impianti previsti nel territorio comunale. Non solo: Santucci si sarebbe dichiarato contrario a qualsiasi discussione pubblica. Il gruppo consiliare che nel giugno del 2024 si era presentato alle comunali con candidato sindaco Telio Barbieri ha inviato la stessa comunicazione anche al Prefetto di Arezzo, ritenendo che un impianto composto da sette aerogeneratori e un secondo fotovoltaico di oltre quattro ettari debbano meritare un'approfondita discussione.

© Lanazione.it - Santucci dice no alla discussione pubblica su eolico e fotovoltaico

