Giuseppe Tiranno è un professionista che sta trasformando le reti vendita delle PMI italiane, portando innovazione e efficienza. In un contesto in cui il settore commerciale spesso presenta criticità come turnover elevato e processi poco strutturati, il suo approccio mira a creare sistemi più solidi e sostenibili per la crescita delle aziende.

© Iltempo.it - Chi è Giuseppe Tiranno, il professionista che sta rivoluzionando le reti vendita delle PMI italiane

Per molti imprenditori italiani, la vendita è ancora un reparto fragile: turnover continuo, processi confusi, lead sprecati e una dipendenza totale dal founder. È in questo contesto che emerge la figura di Giuseppe Tiranno, imprenditore e specialista nella costruzione di reparti vendita ad alte performance, considerato da diversi titolari “il mago delle reti commerciali”. Tiranno inizia la sua carriera nel mercato digitale quando il settore era agli albori. In un ambiente ancora grezzo e senza regole definite, si distingue subito per tassi di chiusura sopra la media e una capacità di gestione commerciale che lo porta rapidamente a lavorare per diverse realtà, sia in mercati B2B che B2C. Iltempo.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Chi è Giuseppe Tiranno, il professionista che sta rivoluzionando le reti vendita delle Pmi italiane - Per molti imprenditori italiani, la vendita è ancora un reparto fragile: turnover continuo, processi confusi, lead sprecati e una dipendenza ... iltempo.it