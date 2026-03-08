Verissimo parlano i figli di Gaetano Russo il panettiere ucciso a Sarno | ‘Papà mi disse solo | fuggi!’

Oggi a Verissimo sono intervenuti i figli di Gaetano Russo, il panettiere e salumiere assassinato nel suo negozio a Sarno tra il 2 e il 3 febbraio. Durante la trasmissione, hanno raccontato che il padre, poco prima di morire, avrebbe detto loro soltanto di fuggire. L’episodio è stato al centro della puntata, con i figli che hanno condiviso le ultime parole del genitore.

Tra gli ospiti della puntata di oggi di Verissimo, i figli di Gaetano Russo, il panettiere e salumiere brutalmente ucciso nel suo negozio a Sarno intorno alla mezzanotte tra il 2 e il 3 febbraio. Le ragioni dell’omicidio restano ancora da chiarire ma, secondo le prime ricostruzioni, l’omicida, il 35enne Andrea Sirica, si sarebbe trovato in uno stato confusionale che lo avrebbe spinto a un raptus improvviso. L’uomo è stato fermato dagli inquirenti all’interno dello stesso negozio e sarebbe già stato noto per alcuni precedenti e problemi personali. Cristina, Mariangela e Raimondo: questi i nomi dei tre figli di Gaetano Russo che nel corso dell’intervista hanno ricostruito, con voce rotta dall’emozione, la drammatica notte che ha cambiato per sempre le loro vite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

