Pierre El Raii prete di Qlayaa morto in Libano sotto le bombe era andato a soccorrere uno dei parrocchiani

Un prete di 50 anni di Qlayaa, in Libano, è morto in un bombardamento mentre si recava a soccorrere uno dei parrocchiani. L'incidente è avvenuto durante un attacco aereo nella zona, dove il religioso stava cercando di aiutare le persone colpite. La sua morte è stata confermata dalle autorità locali, che hanno identificato il sacerdote tra le vittime dei raid.