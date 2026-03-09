Pierre El Raii prete di Qlayaa morto in Libano sotto le bombe era andato a soccorrere uno dei parrocchiani
Un prete di 50 anni di Qlayaa, in Libano, è morto in un bombardamento mentre si recava a soccorrere uno dei parrocchiani. L'incidente è avvenuto durante un attacco aereo nella zona, dove il religioso stava cercando di aiutare le persone colpite. La sua morte è stata confermata dalle autorità locali, che hanno identificato il sacerdote tra le vittime dei raid.
Pierre El Raii, prete di Qlayaa, in Libano, è rimasto vittima di un bombardamento. Aveva 50 anni, stava soccorrendo un sacerdote ferito in precedenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Articoli correlati
Leggi anche: Valanga in Valle d’Aosta, travolto uno scialpinista sotto la Pointe de la Pierre: è morto
Iran, media israeliani: «Khamenei è morto, il corpo ritrovato sotto le macerie». L’attacco con 30 bombe sul palazzo e la versione di NetanyahuLa Guida suprema dell’Iran Ali Khamenei è morto nel massiccio attacco sul suo palazzo lanciato oggi da Stati Uniti e Israele nell’ambito...