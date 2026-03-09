Uccidono anziana ma rom intoccabili

Quattro giovani sono stati fermati dopo aver investito e ucciso una donna di 89 anni mentre tentavano di scappare dai carabinieri con un’auto. L’incidente è avvenuto in città e ha provocato grande sgomento tra i residenti. La donna è deceduta sul colpo, mentre i giovani sono stati poi catturati e portati in caserma. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Vivere nel bosco senza televisione, senza tablet e senza bagno è talmente grave che i giudici decidono prima di mandare tre bambini e la loro mamma, senza papà, in una «attrezzata» casa famiglia. Ma poi, visto che la mamma non è «collaborativa» e che i bambini sono diventati «aggressivi», sempre i giudici decidono di separare nuovamente il nucleo familiare rimandando la madre dal marito e spedendo i tre piccoli in un'altra casa famiglia. Più lontana, così che vedere i bambini diventa oltremodo più difficoltoso. Hanno, invece, più vita facile figli e genitori rom anche se vanno in macchina senza patente e ammazzano una donna mentre fuggono dalle forze dell'ordine.