Iran la testimonianza del rapper Meraj Tehrani | Uccidono le persone uccidono i bambini Non hanno pietà sparano su tutto ciò che si muove

Il rapper iraniano Meraj Tehrani ha condiviso la sua testimonianza sulle recenti violenze in Iran, descrivendo scene di uccisioni e brutalità contro civili e bambini. Prima di lasciare il Paese, ha assistito a una situazione di estrema gravità, definendola un’esperienza infernale. Le sue parole evidenziano la durezza del contesto attuale e la sofferenza vissuta dalla popolazione iraniana.

Un video girato in auto, con la voce rotta dal pianto. Il giovane rapper iraniano Meraj Tehrani ha raccontato la carneficina a cui ha assistito in Iran negli ultimi giorni, prima di riuscire a lasciare il Paese. Nonostante il blackout di internet imposto dal regime a partire dall’8 gennaio, alcune testimonianze sono riuscite comunque a raggiungere l’estero, e quella di Meraj Tehrani è una di queste. Il filmato, pubblicato sui suoi social, è una straziante testimonianza della repressione in corso. Meraj Tehrani vive all’estero, ma era rientrato in Iran. Nel video racconta le difficoltà incontrate nel tentativo di lasciare Teheran, spiegando che i voli internazionali erano stati cancellati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Iran, la testimonianza del rapper Meraj Tehrani: «Uccidono le persone, uccidono i bambini. Non hanno pietà, sparano su tutto ciò che si muove» Leggi anche: Ucraina: attacchi russi uccidono 6 persone, tra cui 2 bambini Leggi anche: Usa, agenti dell’immigrazione sparano e uccidono una donna che tentava di fuggire in auto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. «Aiutateci dall'estero. Stanno uccidendo tutti, anche i bambini», la testimonianza del rapper iraniano Meraj Tehrani. La testimonianza pubblicata sui social da un ragazzo che è riuscito a fuggire dall’Iran, passando per la Turchia: "Stanno uccidendo tutti. Il regime sta uccidendo i ragazzi". - facebook.com facebook Iran, la testimonianza: «Non sento i miei parenti da 6 giorni. Questa è la battaglia finale» x.com

