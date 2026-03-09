UP Policiano e atleti aretini protagonisti tra pista e strada | weekend di grandi risultati

Nel fine settimana, gli atleti della U.P. Policiano e gli sportivi di Arezzo hanno partecipato a diverse competizioni, ottenendo risultati importanti sia su pista sia su strada. Sono state molte le gare disputate, con prestazioni che hanno attirato l’attenzione degli appassionati e degli organizzatori. La partecipazione e i risultati conseguiti hanno evidenziato l’impegno delle squadre e dei singoli atleti durante il weekend.

Fine settimana ricco di soddisfazioni per gli atleti della U.P. Policiano e, più in generale, per i portacolori aretini impegnati in diverse competizioni tra pista e strada, dove sono arrivati risultati di grande rilievo. Ad Ancona, in occasione dei Campionati Italiani Indoor di atletica leggera, spicca la splendida prestazione dell’aretina Valentina Mattesini (Atletica 85 Faenza), che conquista il titolo italiano nei 3000 metri con il tempo di 10’13”. Ottimo risultato anche per Veronica Gori (U.P. Policiano), seconda nei 400 metri con 64? e quarta nei 200 metri in 28?. Buone prestazioni anche per Fabrizio Sisi, sesto nei 3000 metri, e Francesco Vannuccini, sesto nei 1500 metri. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - U.P. Policiano e atleti aretini protagonisti tra pista e strada: weekend di grandi risultati Articoli correlati Weekend intenso per la scherma abruzzese, gli atleti di Pescara protagonisti tra Terni e FoggiaA Torino, invece, in occasione della Festa della scherma 2026, il delegato per l’Abruzzo Vincenzo De Bartolomeo è stato insignito del distintivo... Taekwondo: grandi risultati per gli atleti del Team Baglivo agli europei under 21MESAGNE - L'Italia ha chiuso gli Europei Under 21 di taekwondo con un risultato storico, grazie anche al contributo fondamentale del Team Baglivo. Tutto quello che riguarda U P Policiano e atleti aretini... Discussioni sull' argomento Podismo, aretini protagonisti tra pista e strada; Cacaci e Sabbatini vincono a Cesenatico; Soci (AR) – 11^ Mezzamaratona del Casentino, vincono Poggi e Rodriguez; Tutto pronto per la Mezza Maratona del Casentino: una corsa che unisce territorio, sport e comunità. Policiano tabernacolo sulla SR71 accanto al cimitero. - facebook.com facebook Rigutino, Policiano e Frassineto: tra passerelle fantasma, buche assassine e campi sportivi coltivati a gramigna x.com