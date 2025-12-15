Taekwondo | grandi risultati per gli atleti del Team Baglivo agli europei under 21

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli atleti del Team Baglivo si sono distinti agli Europei Under 21 di taekwondo a Mesagne, ottenendo risultati di grande rilievo. L’evento ha segnato una tappa importante per il taekwondo italiano, confermando il talento e la crescita dei giovani promesse del settore.

Immagine generica

MESAGNE - L'Italia ha chiuso gli Europei Under 21 di taekwondo con un risultato storico, grazie anche al contributo fondamentale del Team Baglivo. Due atleti del team, Anna Frassica e Ludovico Iurlaro, hanno infatti conquistato la medaglia d'oro, dimostrando la loro eccellenza nella disciplina. Today.it

Cj Nickolas - Best Taekwondo Fight || 10 Best Fight || Highlights

Video Cj Nickolas - Best Taekwondo Fight || 10 Best Fight || Highlights

taekwondo grandi risultati atletiAgli atleti del Taekwondo Ferrara le congratulazioni dell'Amministrazione comunale per le medaglie conquistate a Riccione - Agli atleti e ai maestri l'assessore ha voluto donare il fermacarte in vetro di "Ferrara Città Europea dello Sport", a riconoscimento dei risultati raggiunti e in vista dell'importante appuntamento ... cronacacomune.it

Taekwondo: 3000 atleti in gara, Puglia vince l'Olympic dream cup - E' il quarto successo di fila, il sesto in assoluto per la regione del sud che si prende anche l'edizione 2025 del trofeo nazionale, ... ansa.it