Taekwondo | grandi risultati per gli atleti del Team Baglivo agli europei under 21

Gli atleti del Team Baglivo si sono distinti agli Europei Under 21 di taekwondo a Mesagne, ottenendo risultati di grande rilievo. L’evento ha segnato una tappa importante per il taekwondo italiano, confermando il talento e la crescita dei giovani promesse del settore.

MESAGNE - L'Italia ha chiuso gli Europei Under 21 di taekwondo con un risultato storico, grazie anche al contributo fondamentale del Team Baglivo. Due atleti del team, Anna Frassica e Ludovico Iurlaro, hanno infatti conquistato la medaglia d'oro, dimostrando la loro eccellenza nella disciplina.

