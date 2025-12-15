A Corato, in Puglia, la tradizione del “Jò a Jò” si rinnova ogni anno alla vigilia di Santa Lucia, coinvolgendo comunità e visitatori in un suggestivo grande falò. Questo evento rappresenta un momento di condivisione e radicamento culturale, arricchendo il calendario delle celebrazioni festive locali.

© Iodonna.it - La tradizione del “Jò a Jò” a Corato: il grande falò per Santa Lucia

C orato (Bari), 13 dic. (askanews) – Ogni anno, alla vigilia di Santa Lucia, la tradizione del “Jò a Jò” si ripete a Corato. Dal Duomo del Comune pugliese parte la processione con la statua di Santa Lucia, che si conclude con l’accensione di un grande falò in Piazza Cesare Battisti. Il “Jo a Jo”, che in dialetto ricorda i bambini in festa per il falò, è simbolo di luce e calore e parte di un’antica tradizione legata ai riti contadini. L’evento è accompagnato da musica e performance artistiche, con degustazione di prodotti tipici presso gli stand enogastronomici allestiti per l’occasione. Una festa che da quest’anno vanta anche una novità: il varo di “Corato Cultivar Bellezza”, un progetto manifesto di identità e innovazione, un invito a scoprire la Puglia più autentica, dove la cultura diventa esperienza, l’olio arte, e la comunità bellezza condivisa. Iodonna.it

Al via domani a Corato (Ba) la grande FESTA DI SAN CATALDO. Novità 2025 due serate dedicate alla tradizione gastronomica coratina. Si chiude il 26 agosto con il concerto di ... - A Corato (Ba) dal 23 al 26 agosto torna la grande festa patronale dedicata a San Cataldo, riproposta nella sua magnificenza e attraverso i suoi tratti più veracemente tradizionali - puglialive.net

Corato festeggia San Cataldo: dal 23 al 26 agosto tradizione, fede e musica con i Coma Cose - Dal 23 al 25 agosto 2025, Corato (BA) si prepara a vivere la grande festa patronale dedicata a San Cataldo, riproposta quest’anno in tutta la sua magnificenza e arricchita dalla coincidenza ... giornaledipuglia.com

Il 12 dicembre per tutta Corato è il giorno della Jò a Jò, giunta quest'anno alla sua 53esima edizione. Si tratta di una tradizione celebrata nel giorno che precede la festa di Santa Lucia il cui nome, che deriva dalla parola latina "lux", si sposa bene con l'element - facebook.com facebook