Tim Wellens di UAE Team Emirates-XRG commenta il ritmo impressionante di Primož Roglic durante gli allenamenti, evidenziando la dedizione e la preparazione dei grandi campioni. La capacità di supportare un leader forte è fondamentale per il successo nel ciclismo professionistico, richiedendo team coesi e affidabili pronti a sostenere le sfide più impegnative.

UAE Team Emirates-XRG, Tim Wellens: "Il ritmo di Poga?ar in allenamento è impressionante"

I grandi campioni, per riuscire a costruire carriere nelle quali mietere successi in serie, hanno bisogno di gregarie affidabili, uomini devoti alla causa e in grado di sostenere il leader in qualsiasi momento. Tadej Pogacar è certamente ben consapevole della necessità di una squadra forte per poter costruire i propri trionfi e una delle pedine inamovibili per il fenomeno sloveno è senza dubbio Tim Wellens. Anche in questo 2025 il belga, che si è laureato campione nazionale, è stato uno degli scudieri più affidabili della punta di diamante della UAE Team Emirates-XRG, soprattutto in corse come Strade Bianche (conclusa, tra l’altro, in terza posizione), Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Tour de France. Oasport.it

