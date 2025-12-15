UAE Team Emirates-XRG Tim Wellens | Il ritmo di Poga?ar in allenamento è impressionante
Tim Wellens di UAE Team Emirates-XRG commenta il ritmo impressionante di Primož Roglic durante gli allenamenti, evidenziando la dedizione e la preparazione dei grandi campioni. La capacità di supportare un leader forte è fondamentale per il successo nel ciclismo professionistico, richiedendo team coesi e affidabili pronti a sostenere le sfide più impegnative.
I grandi campioni, per riuscire a costruire carriere nelle quali mietere successi in serie, hanno bisogno di gregarie affidabili, uomini devoti alla causa e in grado di sostenere il leader in qualsiasi momento. Tadej Pogacar è certamente ben consapevole della necessità di una squadra forte per poter costruire i propri trionfi e una delle pedine inamovibili per il fenomeno sloveno è senza dubbio Tim Wellens. Anche in questo 2025 il belga, che si è laureato campione nazionale, è stato uno degli scudieri più affidabili della punta di diamante della UAE Team Emirates-XRG, soprattutto in corse come Strade Bianche (conclusa, tra l’altro, in terza posizione), Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Tour de France. Oasport.it
UAE Team Emirates XRG, anche la selezione per il Giro 2026 è quasi fatta: con Almeida ci saranno Yates, Vine e i giovani Christen e Morgado - Così come per il prossimo Tour de France, la UAE Team Emirates XRG sembra avere le idee chiare riguardo alla ... msn.com
UAE EMIRATES XRG, ECCO LA TENUTA 2026 FIRMATA PISSEI. GALLERY - La UAE Team Emirates – XRG presenta la nuova divisa per la stagione 2026: firmata da Pissei, rapprersenta il quarto capitolo di una partnership basata su innovazione, performance e ambizione condivisa ... tuttobiciweb.it
UAE Team Emirates XRG, Tim Wellens: “Il ritmo di Pogacar in allenamento è impressionante. Quella che per lui è la zona 2, per noi è già verso la zona 3” x.com
Molti sono rimasti sorpresi quando la UAE Team Emirates XRG ha svelato il calendario di Isaac del Toro. - facebook.com facebook