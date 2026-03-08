A Santa Giulia si sono registrati 8.992 spettatori durante la partita Italia-Usa alle Paralimpiadi di hockey su ghiaccio, stabilendo un record di affluenza. Parallelamente, Milano ha annunciato l’organizzazione di eventi per la Ice League. La passione per lo sport si manifesta attraverso l’afflusso di pubblico e le iniziative messe in atto dalla città.

A Milano sale la febbre per l’hockey. Lo si era capito già prima delle Olimpiadi con il corteo di 3mila tifosi del “vecchio” Saima che, in occasione dell’inaugurazione del Palaghiaccio di Santa Giulia, hanno gremito le tribune per tifare una squadra che non c’è più e chiederne il ritorno sotto qualche nuova veste. La conferma è arrivata durante i Giochi Olimpici con le spettacolari partite davanti a migliaia di appassionati, molti provenienti dall’estero, concluse con la vittoria degli Stati Uniti (sia uomini che donne). Nelle scorse ore, se non bastasse, la sorpresa delle Paralimpiadi: all'Arena Santa Giulia la partita del turno preliminare tra le nazionali di Stati Uniti e Italia – vinta dagli Usa 14-1 – ha registrato 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti pazzi per l’hockey: record di spettatori (8.992) a Santa Giulia per Italia-Usa alle Paralimpiadi. E Milano “prenota” la Ice Legaue

Trump non sarà a Milano, niente finale di hockey all’Arena Santa Giulia per il presidente UsaMilano, 21 febbraio 2026 – Donald Trump non sarà domenica 22 febbraio sulle tribune dell'Arena Santa Giulia per tifare la squadra americana di hockey...

Il 9 gennaio apre al pubblico la Santa Giulia Ice Hockey Arena: primo test le Final Four di serie AMilano, 19 dicembre 2025 – Dal 9 all'11 gennaio 2026, la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena aprirà per la prima volta al pubblico, ospitando due...