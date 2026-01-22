57esima edizione del Carnevale dell' aeroporto | al quartiere Ronco carri allegorici dj set e stand gastronomici

La 57ª edizione del Carnevale dell'aeroporto si terrà nel quartiere Ronco di Forlì, con carri allegorici, dj set e stand gastronomici. Tre giornate dedicate a tutta la comunità, caratterizzate da un’atmosfera conviviale e festosa. Un’occasione per condividere momenti di svago tra famiglia e amici, rispettando la tradizione dei carnevali di quartiere e valorizzando gli spazi locali.

Anche quest'anno tornano a Forlì i tradizionali Carnevali di quartiere, tre appuntamenti dedicati a grandi e piccoli per festeggiare insieme tra maschere, musica e allegria. Il primo appuntamento è in programma domenica 25 gennaio con il Carnevale dell'aeroporto promosso in collaborazione con il comitato del quartiere Ronco, giunto alla 57esima edizione. A partire dalle 15 avrà inizio la sfilata dei carri allegorici accompagnata dal dj set per un pomeriggio di puro divertimento per bambini e famiglie. Si proseguirà poi, alle 17, con il concerto dei Qluedo. L'evento si tiene in via Carlo Seganti 54 e sarà partecipato anche dagli stand gastronomici.

