Erosione Versace | Intervento già programmato per attutire le criticità del rione Scalo di Bocale

Erosione, Versace annuncia che il Comune di Reggio Calabria ha già pianificato un intervento per proteggere il rione Scalo di Bocale. Il sindaco sottolinea che il progetto mira a ridurre i danni causati dall’erosione, che da tempo mette a rischio le abitazioni e le attività commerciali della zona. Nei prossimi mesi, verranno installate barriere e realizzati lavori di consolidamento lungo la passeggiata del lungomare.

Impegnate risorse importanti con oltre 350 mila euro complessivi per la conclusione dei lavori prevista in 90 giorni. Il consigliere Marino: "Una concreta attenzione per un pezzo importante della costa della città" "Un altro intervento per il litorale del Comune di Reggio Calabria; questa volta sarà il rione Scalo di Bocale a beneficiare di un provvedimento per arginare l'erosione costiera". Presente anche il consigliere delegato Giuseppe Marino che ha dichiarato: "La Città metropolitana dimostra ancora una volta un'attenzione per un pezzo importante della costa della città, qual è il litorale di Bocale.