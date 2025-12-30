Marco Lion Europa Verde | Centro storico di Senigallia serve una politica di sostegno alle attività commerciali
Marco Lion, candidato alle primarie del centrosinistra per la carica di sindaco di Senigallia, evidenzia la necessità di interventi concreti per sostenere le attività commerciali nel centro storico. Ricorda come il commercio tradizionale affronti una fase di criticità e sottolinea l’importanza di politiche mirate per favorire la ripresa e la vitalità del quartiere. Un impegno volto a preservare il patrimonio commerciale della città e a favorire la sua ripresa.
SENIGALLIA – Dal candidato alle primarie del centrosinistra per la corsa a sindaco di Senigallia Marco Lion, riceviamo e pubblichiamo: «È indubbio che il piccolo commercio tradizionale, anche a Senigallia, è in profonda crisi. In questi ultimi anni la forte diminuzione del potere di acquisto dei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
