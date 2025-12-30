Marco Lion Europa Verde | Centro storico di Senigallia serve una politica di sostegno alle attività commerciali

Marco Lion, candidato alle primarie del centrosinistra per la carica di sindaco di Senigallia, evidenzia la necessità di interventi concreti per sostenere le attività commerciali nel centro storico. Ricorda come il commercio tradizionale affronti una fase di criticità e sottolinea l’importanza di politiche mirate per favorire la ripresa e la vitalità del quartiere. Un impegno volto a preservare il patrimonio commerciale della città e a favorire la sua ripresa.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.