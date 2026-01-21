Il Comune ha introdotto una Ztl nel centro città, con l’obiettivo di riorganizzare la viabilità e migliorare la qualità della vita urbana. Questa misura mira anche a sostenere le attività commerciali locali, favorendo un ambiente più vivibile e accessibile. La Ztl rappresenta un passo strategico per promuovere lo sviluppo sostenibile e il rilancio del centro storico, mantenendo un equilibrio tra mobilità e economia urbana.

La Zona a traffico limitato in centro città "nasce, principalmente, per una questione di riorganizzazione della viabilità ", ma anche perché "vogliamo sostenere le attività commerciali". Lo spiega l’assessore alla Viabilità Luca Cappanera, secondo il quale il provvedimento costituisce una delle misure "per favorire l’afflusso di persone nelle aree pedonalizzate" e tiene insieme, al contempo, "la razionalizzazione della circolazione". Sull’idea, insiste, è stata fatta una valutazione anche su "come rendere sempre più attrattivo e vivace il cuore di Falconara. Non soltanto in occasione di grandi eventi, penso al Falcomics e al Natale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Comune "blinda" il centro città con la Ztl: "Vogliamo rilanciare le attività commerciali"

Il Comune sostiene le attività commerciali e taglia le tariffe di concessione del suolo pubblicoIl Comune di Poppi ha deciso di ridurre le tariffe di concessione per l’occupazione del suolo pubblico fino a 20 metri quadrati, offrendo un sostegno concreto alle attività commerciali locali.

Ladispoli, 73a Sagra del Carciofo Romanesco: il Comune invita le attività commerciali localiIl Comune di Ladispoli invita le attività commerciali locali a partecipare alla 73a Sagra del Carciofo Romanesco, evento annuale che valorizza le tradizioni e il patrimonio gastronomico della città.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Paullo si blinda e mette gli occhi elettronici a tutti gli accessi; Alghero all'incasso: Piu porta 20 milioni e blinda il treno a idrogeno. I critici? Rischiano di farci perdere tutto; Centro storico, stretta sui minimarket mignon: il Consiglio di Stato blinda la linea del Campidoglio; Provincia, Salera tira dritto: sarà in campo con il Pd. E Partecipiamo Cassino lo blinda.

Torri Morandi, il Comune blinda la bretella e l’allargamento del parcheggio…MESSINA. Palazzo Zanca blinda il progetto di allargamento del parcheggio di Torri Morandi a capo Peloro, ma soprattutto della bretella che da via Pozzo Giudeo, via d’ingresso al parcheggio, consenta ... letteraemme.it

Il Comune ‘blinda’ il Ceis: I padiglioni non sono abusivi. Annullati gli atti di demolizioneIl Ceis non si tocca. I nuovi scavi archeologici e gli interventi di valorizzazione dell’anfiteatro romano si faranno, ma senza interessare l’area della scuola. L’anfiteatro e il Ceis possono ... ilrestodelcarlino.it

Piano d'emergenza del Comune: niente lezioni lunedì 19 e martedì 20 gennaio e città blindata - facebook.com facebook