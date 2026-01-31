Crollo Casoria nei prossimi giorni la messa in sicurezza

I tecnici e le autorità si sono incontrati ieri nella Prefettura di Napoli per fare il punto sui lavori di messa in sicurezza di via Cavour, il quartiere colpito dal crollo. Nei prossimi giorni, le operazioni di consolidamento e verifica continueranno senza sosta per evitare altri rischi. La strada rimane chiusa al traffico, mentre si cerca di capire quanto tempo servirà per riaprire la zona. Nessuna data precisa, ma le speranze sono di risolvere tutto nel più breve tempo possibile.

Nella Prefettura di Napoli si è svolto, ieri 30 gennaio, una riunione di aggiornamento sul crollo di via Cavour, a Casoria. Un evento che ha portato allo sgombero non solo delle famiglie interessate dal cedimento, quelle del civico 60, ma anche quelle dei palazzi adiacenti, in via precauzionale.

