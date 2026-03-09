Turista finisce con l' auto in acqua durante l' imbarco sul ferryboat il comandante Actv salva lui e il suo cane | Non c?era tempo da perdere

Un turista al Lido di Venezia ha accidentalmente finito in acqua durante l’imbarco sul ferryboat a causa della nebbia che riduceva la visibilità. Il comandante di Actv si è immerso per soccorrerlo, riuscendo a trarlo in salvo insieme al suo cane. L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino, quando ancora era buio e la nebbia avvolgeva la zona.

VENEZIA - Ha sbagliato imbarco del ferry boat al Lido a causa della fitta nebbia e quando era ancora buio è precipitato in acqua finendo in laguna. Momenti di terrore a Venezia per un automobilista svizzero e il suo cane, un grosso labrador che era con lui in auto. Entrambi sono stati recuperati e portati in salvo grazie al gesto coraggioso del comandante del ferry boat, Lorenzo Dei Rossi, che si è subito tuffato in acqua per soccorrerli. Poteva essere una tragedia, invece è andata bene, con lievi conseguenze. L’incidente ieri mattina al Lido di Venezia, verso le 5.30, in corrispondenza dell’orario di arrivo della corsa della nave traghetto della linea 17, partita dal Tronchetto alle 5 per il Lido. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

