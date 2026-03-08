Automobilista sbaglia l' imbarco sul ferryboat e finisce in acqua a bordo anche un Labrador Caos partenze

Questa mattina a Venezia, un automobilista austriaco ha sbagliato l’imbarco sul ferryboat, partendo con la propria auto mentre le sbarre erano aperte. L’auto è finita in acqua, coinvolgendo anche un Labrador presente a bordo. L’incidente ha causato ritardi e confusione tra i passeggeri in attesa di partire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

VENEZIA - Incidente all'imbarco dei ferryboat questa mattina, domenica 8 marzo. Un automobilista austriaco è partito con la propria auto all'apertura delle sbarre e ha imboccato la corsia sbagliata precipitando dentro l'acqua. L'incidente, stando alle prime evidenze, potrebbe essere stato provocato dalla nebbia. A bordo dell'auto c'era anche il Labrador del conducente per questo le operazioni di recupero si sono rese più complicate. L'uomo è stato portato a riva con difficoltà a causa del proprio grosso Labrador nero, difficile da issare. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e, al momento, la partenza del ferry è rimasta bloccata per diverse ore.