Automobilista sbaglia l' imbarco sul ferryboat e finisce in acqua a bordo anche un Labrador Partenze in tilt per diverse ore

Questa mattina a Venezia, un automobilista austriaco ha sbagliato l’imbarco sul ferryboat, finendo in acqua con la propria auto. A bordo c'era anche un Labrador. La scena ha causato disagi e ritardi nelle partenze che sono durati diverse ore. L’incidente si è verificato durante le operazioni di imbarco, quando l’automobilista ha imboccato la corsia sbagliata.

VENEZIA - Incidente all'imbarco dei ferryboat questa mattina, domenica 8 marzo. Un automobilista austriaco è partito con la propria auto all'apertura delle sbarre e ha imboccato la corsia sbagliata precipitando dentro l'acqua. L'incidente, stando alle prime evidenze, potrebbe essere stato provocato dalla nebbia. A bordo dell'auto c'era anche il Labrador del conducente per questo le operazioni di recupero si sono rese più complicate. L'uomo è stato portato a riva con difficoltà a causa del proprio grosso Labrador nero, difficile da issare. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e, al momento, la partenza del ferry è rimasta bloccata per diverse ore. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it

