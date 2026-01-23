Turismo i piccoli Comuni trainano la crescita | +6,85% presenze e +7,86% arrivi sul 2024

I dati turistici del 2025 evidenziano una crescita nel settore, con oltre 480 milioni di presenze e un incremento superiore al 3% rispetto all’anno precedente. I piccoli Comuni contribuiscono in modo significativo, registrando un aumento delle presenze del 6,85% e degli arrivi del 7,86%. Questi segnali indicano un miglioramento della qualità e della distribuzione del turismo in Italia, favorendo uno sviluppo più equilibrato delle destinazioni.

I dati sugli arrivi turistici del 2025 diffusi dal Viminale confermano la crescita del turismo italiano, con oltre 480 milioni di presenze, in aumento di oltre il 3% rispetto al 2024. Un contributo significativo arriva dai piccoli Comuni, che lo scorso anno hanno registrato un +6,85% nelle presenze e un +7,86% negli arrivi, rappresentando circa il 20% dei pernottamenti complessivi. Secondo il ministro del Turismo Daniela Santanchè, l’intervento del MiTur genera un valore superiore a 98 milioni di euro, grazie a un Fondo da 34 milioni destinato ai piccoli Comuni, con un moltiplicatore di 3,07 euro di impatto economico per ogni euro pubblico investito.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Turismo 2025, presenze in crescita mentre gli arrivi rallentano

Leggi anche: Il crollo del turismo in Italia era una balla. Rispetto al 2024 gli arrivi e le presenze sono aumentati

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Turismo nei piccoli Comuni, attesi 21 milioni di arrivi e 80 milioni di presenze; Turismo nei piccoli Comuni in crescita: Puglia e Basilicata saranno le protagoniste nel 2026; TURISMO 2026: I PICCOLI COMUNI POSSONO REGGERE IL CONFRONTO CON LE GRANDI CITTÀ; Milano, III Forum Internazionale del Turismo: focus su sostenibilità e piccoli Comuni.

Turismo, nel 2025 in Italia arrivi al +7,1%. Santanchè: I piccoli comuni trainano la crescitaL’incremento del flusso turistico ha interessato sia le strutture alberghiere, aumentate a 104.660.524 di arrivi nel 2025 rispetto ai 101.629.754 dell’anno precedente (+3%), sia quelle extra ... italpress.com

Turismo nei piccoli Comuni in crescita: nel 2026 attesi 21 milioni di arrivi e 80 milioni di presenzeSecondo Demoskopika, turismo nei piccoli Comuni in crescita nel 2026: oltre 21 milioni di arrivi e circa 80 milioni di presenze. mam-e.it

Turismo nei piccoli Comuni: nel 2026 attesi 21 milioni di arrivi e 80 milioni di presenze - facebook.com facebook