Tumori calano i decessi in Italia | la sopravvivenza dopo 5 anni è più alta che in Europa Ma la tossicità finanziaria è ancora un problema

In Italia, i dati sulla lotta ai tumori mostrano segnali di progresso: meno decessi e una sopravvivenza a cinque anni superiore alla media europea. Tuttavia, la tossicità finanziaria rimane una sfida significativa, influenzando la qualità di vita e l’accesso alle cure. Questi risultati positivi evidenziano un miglioramento generale, ma sottolineano anche l’importanza di affrontare le barriere economiche ancora presenti nel sistema sanitario.

In Italia si muore meno per tumore. Il nostro Paese ha i dati migliori della media europea, con una sopravvivenza a 5 anni più alta. Ma emerge una criticità: al Sud, il 15%.

Tumori, in Italia 390mila nuove diagnosi. Calano i decessi, è fuga dal Sud per curarsi - Secondo gli esperti, stiamo assistendo ad un trend positivo, con un complessivo calo del 9% dei decessi oncologici negli ultimi 10 anni nel nostro Paese. quifinanza.it

Tumori, in Italia calano i casi e i morti - Restano però forti diseguaglianze territoriali, carenze di personale e un crescente peso economico e assistenziale della malattia, che rilanciano ... avvenire.it

